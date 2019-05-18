Выставила криворуким – Бородина «тычет носом» Омарова в его недостатки

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Курбана «бомбануло» в социальной сети от постоянных наездов жены по пустякам.

Курбан Омаров, супруг Ксении Бородиной, очень часто выкладывает в Сеть короткие видеоролики и даже ведет собственный блог. Бизнесмен очень часто делится жизненными историями, дает советы и просто общается с подписчиками посредством видео. На этот раз он добавил новый ролик, посвященный супруге. Оказывает, что, по мнению Ксении, Курбан совершенно не умеет фотографировать. Мужчина сказал, что она постоянно жалуется на него и рассказывает всем, какие у него кривые руки. Он действительно возмущался и пытался найти ответ на вопрос: «Вот что женщины за существа?».

Мало того, что Бородина выставляет своего возлюбленного криворуким, так еще и «тычет носом» в недостатки. На самом деле, неумение фотографировать – далеко не самая большая проблема, поэтому все «наезды» со стороны телеведущей смело можно назвать необоснованными. Она сама усложняет ситуацию в их семье, ведь СМИ неоднократно писали о возможном разладе в отношениях звезд. Теперь Ксюша решила «добить» Курбана и, видимо, периодически «пилит мозги» по пустякам.