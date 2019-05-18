«У тебя руки кривые?» - Фанаты разнесли «ленивую» Пынзарь, которая кормит детей из коробочек

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Неприспособленность к семейной жизни, по мнению подписчиков, продолжается у Даши ещё со времён «Дома-2».

В последнее время семья Даши и Сергея Пынзарей активно подвергается критике: проблемы в паре, пластические операции и даже возможный развод. Более того, даже соцсети пары детально анализируются и не остаются без внимания хейтеров. Так, очередная запись Даши вызвала волну негодования среди подписчиков. В аккаунте Пынзарь разместила рекламу, где похвасталась компанией по доставке питания, опубликовав снимок, где позирует в окружении десятка пластиковых коробочек с продуктами. И всё бы ничего, вот только фанаты буквально разнесли «ленивую» Дашу, которая кормит детей из этих самых коробочек. «У тебя руки кривые?»,— заявили в комментариях негодующие пользователи сети. Примечательно, что по словам фанатов, Даша и ранее не отличалась особой хозяйственностью ещё на проекте «Дома-2». Тем не менее, сейчас Пынзарь заботливая жена и мать двоих сыновей и, как мудрая женщина, должна понимать, что за свою неприспособленность к семейной жизни в первую очередь «расплатятся» здоровьем её близкие.