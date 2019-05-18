Пластика и похудение? Маша Распутина изменилась к юбилею до неузнаваемости

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55-летняя певица похвасталась «плоским» животом и новой внешностью.

13 мая этого года свой 55-летний юбилей отметила поп-певица Маша Распутина (настоящее имя Алла Агеева). В день рождения знаменитость принимала поздравления от фанатов и коллег по шоу-бизнесу, подарки и удивила поклонников внешним видом - к юбилею Распутина изменилась до неузнаваемости. На протяжении всей своей музыкальной карьеры Маша старается молодо выглядеть, но всегда отрицает, что делала пластические операции, даже если изменения во внешности видны невооруженным взглядом.

Артистка никогда не отличалась худобой лишние объемы на талии легко скрывались корсетами, а вот пухлые щеки спрятать было не так просто. На протяжении долгого времени Маша то худела, то снова набирала килограммы.

В своем Instagram певица выложила снимок в обновленном образе и поразила фанатов превосходной фигурой. Теперь перемены внешности особенно заметны скулы стали отчетливей выделяться, губы стали немного меньше, из-за чего лицо приобрело более естественный вид. Хоть прическа и сияющая улыбка остались прежними, лицо стало подтянутым. Вероятно, такого идеального образа помогли достигнуть пластика и похудение, ведь простые диеты не разглаживают морщины на лице.