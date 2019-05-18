«Бутафория пластиковая» - фанаты высмеяли Рудковскую за «показное благополучие»

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Оказалось, Яна публикует старые снимки, выдавая их за новые.

Яна Рудковская смогла прославиться в Интернете не только благодаря тому, что долгие годы является продюсером певца Димы Билана, но еще и с помощью своего блога в Instagram. Звезда смогла отличиться от всех других знаменитостей тем, что публиковала не одни только фото своего лица, но еще и удивляла изысканной сервировкой столов и очень стильными завтраками. В блоге Яны всё выглядит эстетично, вот только недавно фанаты выявили явный обман и высмеяли Рудковскую за «показное благополучие».

Оказалось, Яна публикует старые снимки, выдавая их за новые. Некоторым фото уже почти год, но это, видимо, нисколько не смущает продюсера – главное, что красиво. «У Яги там бутафория пластиковая на все случаи жизни. Она ее хранит в Людмилиных чехлах и достает по важному случаю», «Капец, что нельзя разные завтраки или она жрет раз в полгода?», «Если уж выпустила Гномыча из чулана, то надо нафоткать на год вперёд», «Ребёнок так-то вырос за год», «Просто Гномычу таблетки для замедления роста дают и макаруны только пластиковые можно. Есть нельзя, фотографировать можно», - пишут пользователи под постом с разоблачением Яны. Как видно, натуральный обман и показуха сейчас никому не нравится.