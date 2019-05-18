Бузова купила квартиру в элитном районе Москвы - инсайдеры

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Певица, видимо, наконец-то насобирала денег на собственное жилье.

Многие фанаты в недоумении от того, что Ольга Бузова до сих пор живет в съемной квартире. Телеведущая приобрела роскошное жилье в Санкт-Петербурге для своей мамы и даже своему пиар-директору Антону Богославскому на день рождения преподнесла подарок в виде ключей от квартиры в центре Москвы.

Однако, вероятно, с недавних пор ситуация изменилась. Как сообщают инсайдеры, Бузова тайно купила себе квартиру в элитном районе Москвы. По информации, ведущая «Дома-2» приобрела недвижимость в жилом комплексе класса класса Premium «Долина Сетунь», в доме, где ранее жил музыкальный продюсер Александр Толмацкий. Кроме того, по словам инсайдеров, певица уже начала делать в приобретенной квартире ремонт, который, предполагает источник, растянется года на два. А стоимость достигает 60 миллионов рублей.

Если Бузова на самом деле купила квартиру, то, вполне вероятно, вскоре данная информация перестанет быть тайной. Возможно, сама же телеведущая и похвастается своим приобретением, это она любит делать. Не исключено, что Ольга прежде, чем показывать квартиру, сначала планирует завершить ремонт, дабы удивить общество еще больше. Вполне вероятно, покупка Бузовой жилья подтвердится раньше, чем этого хочет певица – инсайдеры, похоже, уже вычисляют номер квартиры, в которой будет жить самая популярная девушка страны.