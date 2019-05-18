1500 рублей за корм для собак – Лазарев экстренно спасает свой убыточный бизнес

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Желанная победа на «Евровидение» может существенно поднять авторитет собачьего бизнеса.

Конкурсант от России на «Евровидение», знаменитый певец, который был удостоен многих наград, Сергей Лазарев, вероятно, переживает сейчас не лучшие времена. Дело даже не в конкурсе, который забирает много сил, а в убыточном бизнесе, который Сергей открыл в 2015 году, как интернет-магазин.

«Пудель-Штрудель» – кондитерская для животных, которая была основана и активно рекламируется Сергеем, видимо, переживает сейчас не лучшие времена. По данным, которые раскрывались СМИ ранее, кондитерская для питомцев – убыточный бизнес певца с долгом около четырёх миллионов рублей. По слухам, только в 2018 году фирма не оплатила около 80 тысяч рублей налогов. Сам певец такую информацию не комментирует.

Сейчас Сергей, очевидно, экстренно спасает своё дело. Не только участием в международном конкурсе, но и в личном профиле Instagram. Однако для многих понятно, что разница в корме для собак и «элитном» корме, который предлагает кондитерская Лазарева просто колоссальная. Среднестатистический корм стоит от 50 рублей и выше, в то время как звезда пытается «выторговать товар» за 1500 рублей.

Вероятно, так долго терпеть убыточность Сергей не сможет и скоро ему придётся распрощаться с любимым делом.