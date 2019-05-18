А Решетова «чужая»? Симона унизила невесту Тимати рассуждением о «дочках»

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Мать рэпера считает Шишкову «своей», а вот о нынешней пассии своего сына она и не вспоминает.

Личная жизнь Тимати и Анастасии Решетовой уже долгое время оставляет за собой много спорных вопросов: искренность чувств, статус отношений и перспектива семьи. И как бы отчаянно не старалась модель за красивыми снимками скрыть проблемы в паре, «свекровь» молчать не будет. Так, Симона унизила невесту Тимати рассуждением о «дочках». Ни для кого не секрет, в соцсети мама рэпера регулярно затрагивает тему семьи и отношений: очередным откровением стало признание в любви Симоны к своим «девочкам», опубликовав ролик внучки и экс-невестки за совместными играми на площадке.

Примечательно, что в таком искреннем заявления нет и единого упоминания о нынешней пассии Тимати, словно Решетова и вовсе «чужая». Более того, по слухам в сети невеста Юнусова может быть в положении, однако, даже этот факт не смог Анастасию приблизить к семье Тимати. Возможно, Симона не видит совместного будущего сына с новой пассией и таким образом демонстрирует своё отношение к выбору рэпера. Так или иначе, а вопрос, чем так не угодила новая возлюбленная Тимати остаётся открытым.