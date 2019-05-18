Вдова Караченцова рассказала о мистической связи с покойным супругом

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Людмила Поргина раскрыла подробности последних часов жизни актера.

Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года в возрасте 73 лет, не дожив всего один день до дня рождения. Актер умер в онкологической клинике, где боролся с раком левого легкого. Прошло уже семь месяцев со дня смерти Караченцова, а его вдова все еще не может смириться с утратой. Периодически по привычке даже говорит «мы с Колей приедем на спектакль», потому что так привыкла. ‎«Коля всегда со мной», - утверждает Поргина.

Людмила Андреевна рассказала о мистической связи с покойным супругом, и призналась, что иногда даже разговаривает с ним, задает вопросы и всегда получает на них ответы. Актриса рассказала, что в определенный тяжелый момент жизни она спросила, стоит ли жить без покойного мужа: «И тут как шарахнет солнце, как будто выпрыгнуло из моря, и лучи, лучи - я все поняла. Да, есть постоянная связь между людьми живыми и мертвыми»‎.

По словам Поргиной, известный актер осознавал происходящее, несмотря на то, что питался через аппарат, подключенный к вене в горле. А перед смертью почувствовал, что скоро умрет и просил свою супругу не плакать, ведь он отправится в лучший мир. «Прощаюсь с тобой на короткий период»‎, - сказал Николай Петрович.

Актриса уверена, что Караченцов скончался счастливым, ведь он успел попрощаться со своей семьей. В больницу приезжали сын со своей супругой и детьми, которые обнимали Николая Петровича, целовали и делали совместные снимки.