Плагиат? Бузова могла «скопировать» дизайн одежды с губами у Saint Laurent

Сегодня, 13:58

Знаменитые губы на футболках певицы могут быть далеко не ее находкой.

Недавно на обложке Vogue Australia знаменитая модель Кендалл Дженнер появилась в замечательном платье с большими губами. Дизайна наряда так подозрительно похож на тот, который еще несколько лет назад начала выпускать российская певица Ольга Бузова под брендом Olga Buzova Design. При подробном изучении материалов глянцевого журнала стало ясно, что на Дженнер надето платье от знаменитого французского дома Saint Laurent. Неужели мировой бренд допустил столь наглый плагиат и теперь должен выплатить Бузовой большую неустойку за авторские права?

Так, возможно, подумает россиянин, который с историей моды не знаком, и который действительно губы на футболках Бузовой увидел впервые. На деле же сама Бузова могла «скопировать» дизайн одежды с губами у Saint Laurent, ведь принт с губами на одежде этот модный дом выпускает еще с 1971 года. Именно в этом году в свет вышла коллекция Ива Сен-Лорана под названием «Освобождение», и вот что о нем пишут на официальном сайте эксперта в мире моды Эвелины Хромченко.

Более того, платье на Дженнер это далеко не первый пример использования Saint Laurent принта губ. В одном из последних вариантов губы появлялись на джемперах модного бренда, стоящих от 30 до 60 тыс. рублей.

Бузова же просит за свои футболки 3 тыс. рублей, при том, что себестоимость изделия, естественно, намного ниже. Цена в 3 тыс. обусловлена в первую очередь «эксклюзивным дизайном от Бузовой», ведь недаром певица так любит использовать хэштег «я создаю тренды». Однако она ли их создает?

Теоретически модный дом может засудить Бузову, причем на серьезную сумму, ведь теперь их ранее уникальный принт стал ассоциироваться с ведущей «Дома-2». Это может быть вредно для Saint Laurent, так как рекамное лицо в виде Оли не совсем подходит для модного дома.