Не хочет делить с женой? Прилучный может продавать дом из-за развода с Муцениеце

Сегодня, 17:11

Актриса, видимо, устала терпеть измены супруга.

Вчера Павел Прилучный опубликовал на своей странице видео, в котором сообщил, что продает свой загородный дом. Интересно, что недвижимость в Подмосковье супруги пытались продать еще в прошлом году, однако, видимо, покупателей не нашлось или же актеры передумали расставаться с особняком. Странно, что Прилучный возобновил продажу как раз после скандала вокруг его имени. При этом, если в прошлом году, объявление выставляла и Муцениеце, то в этом году на ее странице нет подобных постов.

Не исключено, что недавние новости о Прилучном стали для актрисы последней каплей. Вероятно, Агата смогла перешагнуть через себя и, возможно, заявила неверному мужу о разводе. Не исключено, что Прилучный может продавать дом как раз таки из-за развода с супругой, поэтому и выставил объявление, к тому же значительно снизил цену на особняк. Загородный участок актер продает за 20,8 млн рублей, хотя ему самому он обошелся в 32 млн рублей. При этом артист пообещал большую скидку покупателю, который решится на приобретение особняка до конца июня. Складывается впечатление, что Прилучный спешит продать дом.

Возможно, если развод действительно состоится, то Павел просто напросто не хочет делить недвижимость с женой. «Все сделано, чтобы жить, а не для того, чтобы продавать», - данный комментарий Прилучного наталкивает на мысль о том, что актер вынужден расстаться с домом из-за каких-то непредвиденных обстоятельств, возможно, из-за развода.

Об актере Павле Прилучном уже давно ходит нехорошая слава. Недавняя анонимная информация о том, что артист во время съемок регулярно водит в свой номер девушек, повергла в шок фанатов. А видео, на котором Павел «попался» спящим в чужой машине после ночных развлечений, и вовсе подорвало репутацию актера.