«Скрим» наш? Малахов показал пародию на номер Лазарева для «Евровидения»

Сегодня, 13:59

Смешные «видео в душевых кабинках» могут стать новым флешмобом, который приведёт Сергея к победе.

В день финала самого масштабного конкурса исполнителей «Евровидение–2019», который в этом году проходит в Израиле, Андрей Малахов, популярный телеведущий, решил «приободрить» делегацию от России, представляющую страну в этом году. Показав пародию на номер Сергея Лазарева, видимо, Малахов рассчитывает запустить большую акцию поддержки российского конкурсанта, который сегодня будет выступать под пятым номером.

Песня «Scream», которую многие прописывают на русском, как «скрим», уже стала очень популярной и обсуждаемой. Пытаясь поддержать Сергея, Малахов пишет: «Поддерживаю Сергея Лазарева и его песню «Scream»!Сегодня смотрим «Евровидение» вместе и снимаем видосы в душевых кабинках!».

К этому Андрей добавил интересное видео, где он, видимо, и зашёл в душевую кабинку и стал под потоком воды, чтобы снять пару кадров, как у Сергея. Именно такой подачей Малахов, вероятно, хотел заявить, что «Скрим» наш, как и победа на конкурсе в этом году.

Такие видео, действительно, кажутся очень оригинальными, и скоро такая «мода» может запустить массовый флешмоб среди россиян, которые бы хотели поддержать Сергея. Как известно, поддержка и искренняя любовь всегда благотворно влияет на любые начинания, что непременно поможет и Лазареву достичь желаемой победы в масштабном международном конкурсе.