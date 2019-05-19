Синдром Волочковой: Утяшева удивила фанатов растяжкой для Воли

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«Кем бы ты не была, приличие не надо забывать, ты же мать», - пишут пользователи Instagram под новой фотографией Ляйсан.

Гимнастка России и супруга популярного комика Ляйсан Утяшева недавно порадовала подписчиков новыми фотографиями, демонстрируя природную красоту ног и растяжку.

Пользователи неоднозначно отреагировали на данное фото. Многие сразу же сравнили ведущую с балериной Волочковой и её знаменитым шпагатом. Среди звёзд можно наблюдать странный синдром, который выражается в выполнении шпагата на фото.

Также не обошлось и без супруга Ляйсан — Павлом Воли. Среди комментаторов нашлись и те, кто говорил о таком умении гимнастки для него. В сети много слухов о разладе в браке комика и ведущей, из-за чего она якобы пытается удержать своего мужа всеми возможными способами.

Однако пара опровергает подобные слухи, заявляя, что их брак вполне здоров и схож на идеальный. На данный момент супруги ведут совместный канал на YouTube, связанный со здоровым образом жизни, часто работают соведущими в проектах на канале ТНТ и воспитывают двоих детей.

В действительности их видимы для фанатов брак олицетворяет идеальные отношения, из-за чего у пары много хейтеров, которые завидуют и ищут любые способы доказать, что супруги ненавидят друг друга.

Хейтеры часто пишут под фотографиями Ляйсан и Павла различные гадости, которые компрометируют их идеальный брак. Например, многие утверждают, что Воля изменяет ей либо наоборот, также считают, что Утяшева слишком плохая мать и жена. Впрочем, это лишь догадки пользователей.