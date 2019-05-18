«Про грудь даже не пишите!»: Гагарина жестко пресекла унижения от фанатов

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Поливают грязью, принижают и поднимают на смех, по всей видимости терпение Полины лопнуло и она решила остановить подобное безобразие со стороны подписчиков.

Так уж повелось, что в нашем несовершенном мире звездам приходится выслушивать немало критики в своей адрес, особенно на страницах социальных сетей. Иные комментаторы не стесняются откровенно поливать грязью знаменитостей за их внешность, образ жизни, стиль одежды, способ воспитания детей и так далее - список можно продолжать бесконечно, в зависимости от того, кто с какой ноги встал. Известной певице - Полине Гагариной, активно ведущей свой Instagram, судя по всему, это надоело и она решила дать отпор назойливым хейтерам.

В последний раз, причиной конфликта сторон стало декольте певицы. Черезчур глубокий вырез не смог оставить равнодушными поклонников и недоброжелателей девушки. И если фолловеры Полины стали засыпать исполнительницу комплиментами, то недоброжелатели сразу же обратили внимание на полное отсутствие признаков груди под вырезом платья. Некоторые даже напомнили знаменитости, что дорогие наряды должны скрывать недостатки фигуры, а не подчёркивать их.

Разумеется, это могло стать последней каплей терпения у Полины и она решила поставить на место всех, кому не нравится ее внешний вид. Гагарина жестко пресекла унижения от фанатов, сказав при этом: «Про грудь даже не пишите!»

И она права, ведь звезды – тоже люди. У них, как и у всех имеются свои недостатки, так же, как и достоинства. И совсем не важно, является человек знаменитым или нет.

Певица же часто публикует фотографии без мейкапа и не стесняется отсутствия «гламура» на фото, за что поклонники ее и любят. А «злым комментаторам» Гагарина напомнила в своем послании, что негативная энергия возвращается бумерангом.