Нескромная поддержка. Кристина Асмус одобрила фото Сергея Лазарева в полотенце

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В браке Харламова может быть не все гладко.

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения», где уже сегодня определится победитель шоу. Певец решил попросить поддержки у поклонников нестандартным, но действенным способом - опубликовал фото после душа, похвастав мускулистым торсом и попытавшись спрятать интимные части тела под полотенцем. Многие подписчицы с восторгом восприняли снимок, пожелав исполнителю удачи на конкурсе.

Но выяснилось, что не только «обычные смертные» оценили внешний вид Лазарева - среди «лайкнувших» пост оказалась и Кристина Асмус, супруга Гарика Харламова. Актриса одобрила фото коллеги в полотенце своим «лайком», чем подлила масла в огонь сплетников.

Уже не первый месяц судачат, что в браке у Асмус с Харламовым может быть не все гладко - по сети ходят слухи, что супруги могут изменять друг другу. Причем в любовники звездам приписывают людей по фото - кто рядом позирует, с тем и «изменяют». А потому нескромная поддержка Асмус пикантного фото Лазарева была опрометчивой - какие после этого действия поползут слухи? Неужели Сергея Лазарева запишут в любовники звезды «Интернов»? Или хейтеры настолько захотят внимания и скандала, что Лазарева «превратят» в любовники Харламова?