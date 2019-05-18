«Важнее побед – быть честным»: Билан намекнул на проигрыш Лазарева на Евровидении

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Дима знает всё «подполье» песенного конкурса и заранее был осведомлен о распределении мест, считают фолловеры.

Победитель Евровидения-2012 году опубликовал новый пост в своем Instagram, где постарался поддержать нынешнего исполнителя и коллегу по сцене. Билан написал большой пост, где намекнул Лазареву и фолловерам на его проигрыш, уверены поклонники.

Пост Дима подкрепил совместной фотографией. В своей публикации Билан восхищался творческими способностями Лазарева, хваля его и лелея. Текст он закончил так: «Желаю в лице тебя победить в сердцах, ведь, как показывает жизнь, важнее побед - это быть честным перед собой и зрителем, остальное - пыль, мода, и сиюминутности!»

Фанаты решили, что данным заявлением Билан дал понять, что победы на Евровидении Лазареву не видать. Они решили, что Диме заранее было известно о распределении мест, ведь когда-то он сам был участником и победителем песенного конкурса и наверняка знает всю подноготную Евровидения.

Вероятнее всего, Диме «достанется» за такой фарс перед финалом шоу. Договор о неразглашении, скорее всего, был нарушен. Вряд ли организаторы спустят с рук Билану то, что он «раскрыл все карты» и поднял шум среди общественности своими намеками.

Судя по всему, сам того не понимая, Билан раскрыл результаты знаменитого шоу. Стоит отметить, что финал шоу должен пройти сегодня 18 мая. Неудивительно, если на днях вся Россия будет обсуждать проигрыш Лазарева и «загадочное» предсказание Билана.