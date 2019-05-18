Денег жалко? Башаров мог вернуться к жене из-за страха потери имущества

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Крупная сумма ежемесячных алиментов и несколько квартир и машин — то, что, возможно, вынудило Марата вернуть отношения с супругой, боясь решения суда.

Скандал в начале 2019 года вокруг семьи Башарова не обсуждал только ленивый. Уже бывшая супруга актёра заявила общественности о разводе из-за частого рукоприкладства супруга. Однако совсем недавно пара была замечена в совместном времяпрепровождении на концерте «Би-2».

По словам очевидцев, пара поддерживает дружеский контакт, что даёт многим повод думать о воссоединении семьи. С другой стороны, подозрительно почему женщина, которая сильно страдала от побоев мужа, поддерживает с ним хороший контакт. Впрочем, возможно, что всё из-за общего ребёнка.

Марат сообщал прессе, что Елизавета шантажировала его походом в правоохранительные органы, из-за чего ему пришлось отписать ей самую большую квартиру в Москве. Вполне вероятно, что супруга не остановилась на одной квартире, а планирует запросить алименты и поделить прочее имущество актёра.

Нельзя отрицать, что суд чаще поддерживает сторону женщин, тем более, если она является потерпевшей. Возможно, что Марату жалко денег на выплату алиментов и из-за страха потери имущества Башаров мог вернуться к жене.

Башаров и Шевыркова не явились ни на одно заседание суда, связанное с разводом. На вопрос журналистов актер сообщил, что ничего не знал и не знает. Известно, что если оба супруга не являются ни на одно заседание судебного процесса по разводу, то суд прекращает разбирательство либо назначает новую дату.

Поэтому, можно предположить, что дело о разводе ещё не законченно, поэтому Марат может бороться с ним особыми способами. Прямиком воздействуя на Елизовету, которая его любит и , возможно, снова доверилась.