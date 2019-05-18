«Звезды не сошлись»: Брак Меладзе и Джанабаевой обречен на крах – астролог

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Несовместимость в паре подразумевает вечные конфликты, которые вряд ли удастся долгое время скрывать от общественности, уверена специалист. Она считает, что союз Альбины и Валерия в скором времени будет прерван.

Джанабаева и Меладзе являются представителями разных стихий: он – вода, а она – огонь. Проанализировав гороскоп рождения музыкантов, астролог пришла к выводу, что их брак обречен на крах.

Альбина как представительница стихии огня слишком сильно подавляет Меладзе и пытается управлять этими отношениями, заявляет астролог. Под маской счастливой семьи, которую они привыкли показывать публике, скрываются более глубокие проблемы, не видные обществу, констатирует специалист.

По словам астролога, конфликты этой в паре – обычное дело, которое чаще всего прикрывается маской счастливой семьи. Из-за скрытного характера Валерия, считает специалист, «ссор из избы» никогда не выносится. Меладзе – отличный семьянин, для которого честь и достоинство его рода превыше всего, именно поэтому он часто демонстрирует публике «гармонию и любовь» в своей паре, дабы не пятнать репутацию хорошего мужа, заявляет астролог.

«Рано или поздно расстанутся. Совладать друг с другом им не удастся. Ссоры и конфликты в их паре на постоянной основе, от этого никуда не деться. Характеры совершенно противоположные, тут трудно друг друга понять или пойти на уступки. Увы, звезды не сошлись», - констатирует специалист.