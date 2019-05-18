Не боится Омарова? Директор Бородиной опять «подкатывает» к Ксении за спиной у Курбана - сеть

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Ухаживания, забота, вкусные сюрпризы в качестве внимания - Лев не оставляет попытки добиться ведущей и проявляет свои чувства, пока ее супруг занят бизнесом - так считают подписчики звезды.

Буквально вчера на своей страничке в социальной сети Instagram в разделе Stories ведущая опубликовала видео, в котором похвасталась перед подписчиками контейнерами, где находятся тропические фрукты.

«Когда ты болеешь, а тебе столько вкусностей привезли. Лева приехал, очень приятно», - говорит счастливым и довольным голосом Ксюша.

Сейчас телеведущая находится в отпуске по состоянию здоровья, потому и проводит свое время дома, а судя по видеозаписям, за ней ухаживает и заботится ее директор Лев Смольников, но не любящий супруг.

Еще несколько лет назад известную телеведущую проекта «Дом-2» подозревали в романе с бывшим участником телестройки Львом Смольниковым, который позже стал ее директором. Мужчина выставлял публикации с дочерью Бородиной, а сама Ксюша одновременно с этим публиковала роскошные букеты от неизвестного поклонника.

Сейчас, в сети опять считают, что директор Бородиной «подкатывает» к Ксении за спиной у Курбана. Странно, что не муж оказывает знаки внимания и заботится о супруге, когда она не встает с постели из-за температуры, а вот директор Бородиной привез ей вкусные сюрпризы в качестве ухаживаний за больной звездой и внимания. А Смольников не боится Омарова? Недавно Бородина признавалась в том, что муж не раз участвовал в драках, защищая ее персону. Интересно, может, он не видит в ряду соперников бывшего участника?

По предположению, Лев и ранее был влюблен в Ксюшу, но, к сожалению, она выбрала Курбана, но сейчас Смольников, похоже, действует решительно и проявляет свои чувства к Бородиной, когда ее муж занимается своими делами по бизнесу, оставляя супругу в одиночестве.