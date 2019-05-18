Заигрывает с Малаховым? Муцениеце могла бросить Прилучного ради шоумена

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Продажа дома, скандал с неадекватным состоянием Павла, посвящённая песня Андрею от Агаты — всё это показывает на интрижку с ведущим канала «Россия-1».

Популярный российский тележурналист Андрей Малахов мог стать главным виновником распада семьи актёра Павла Прилучного с Агатой Муцениеце. Шоумен совсем недавно опубликовал новое видео в истории instagram, где Актриса поёт песню Ирины Аллегровой «Привет, Андрей!».

Такое поведение не свойственно для Малахова, потому что ведущий публикует в сеть лишь детали своего рабочего графика: проекты, съёмки, репортажи, реклама собственного шоу. Даже фотографиями с семьёй Андрей не радует своих подписчиков.

Неожиданно близкие отношения Муцениеце с шоуменом провоцируют мысли об истинном значении их дружбы. Возможно, что опубликовав в instagram видео Агаты, которое явно было отправлено Андрею в личные сообщения, означает, что он открыл перед фанатами их интрижку, потому что, вероятно, она заигрывает с Малаховым.

Важно напомнить, что не так давно в сети прогремел скандал о неадекватном состоянии Прилучного, который переночевал в чужой машине и не торопился выходить по просьбе хозяйки авто. Многим было заметно, что актёр был в нетрезвом состоянии, потому что вёл себя совсем неоднозначно. Такое поведение могло стать следствием горя Павла, потому что Муцениеце могла бросить Прилучного ради шоумена.

По словам самой Агаты на личном YouTube канале, они с супругом не сходятся характерами, потому что оба достаточно настойчивы, из-за чего частые ссоры подвергают их делать регулярные паузы в отношениях. Также неожиданно для всех фанатов пары, Павел опубликовал в сеть видео, где сообщает, что продаёт дом, в котором жила их семья. Складывается ощущение, что пара разъехалась безвозвратно, поэтому он и решил продать этот особняк. Впрочем, нельзя отрицать, что этому есть другая причина.