«Жирная жена рядом»: Кудрявцева унижается перед мужем ради спасения брака

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Об этом свидетельствуют посты Леры, в которых она намеренно себя оскорбляет и рассказывает о том, что потакает мужу во всех его прихотях.

Последнее время в постах Леры Кудрявцевой довольно часто встречаются слова о том, какой она стала старой, страшной или же потолстевшей и дряблой.

Разумеется, фанаты девушки сразу поспешили ее успокоить, сказав, что для своих лет она выглядит просто прекрасно и для многих служит примером.

По всей видимости, в семье знаменитой телеведущей не все так гладко, как она сама старается показать. Недавно Лера призналась в том, что потакает мужу во всех его прихотях. Молча устраняет беспорядки, оттирает засохшую зубную пасту с раковины, старается не ревновать и не закатывать истерик благоверному, а также с «радостью» отпускает муженька на тусовки с друзьями, оправдываясь перед фолловерами, что ей больше по душе по вечерам смотреть сериалы в гордом одиночестве, чем развлекаться с любимым хоккеистом.

«Свобода и жирная жена рядом шуршит по дому, работает и иногда бурчит», - написала телеведущая в своем Instagram. Вероятно, Кудрявцева намеренно унижается перед мужем ради спасения брака.

Учитывая разницу в возрасте между Лерой и Игорем, которая составляет 16 лет, вполне может быть так, что телеведущая очень дорожит этими отношениями и боится потерять благоверного, потому она и готова терпеть унижения и даже занижать самооценку самостоятельно.

Также, не исключен тот факт, что в семье Кудрявцевой уже длительный период времени царит крайне напряженная обстановка, которую актриса сочла явной угрозой браку, поэтому предпочла пойти на уступки молодому супругу, лишь бы сохранить семью.

Стоит напомнить, что в начале 2019 года у пары родилась долгожданная дочь – Машенька. Девочка является точной копией отца. Пока звездные родители предпочитают не показывать лицо девочки широкой публике, сохраняя подобную информацию в тайне.