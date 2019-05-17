Месть за побои? Муцениеце может лишить Прилучного родительских прав

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«Плодить потомство должны только совершенные люди», - эта мысль, видимо, очень понравилась Агате.

Наиболее преданные фанаты пары актерской пары из «Закрытой школы» Агаты Муцениеце и Павла Прилучного никогда не верили слухам о том, что супруг избивает свою женщину, что к ним в дом приезжала полиция. Это вполне могло быть очередным наговором, вот только на днях Прилучный очень сильно дискредитировал себя – пьяный залез в чужой автомобиль и проспал там, пока не пришла хозяйка машины. Боле того, когда шокированная женщина, снимая Павла на телефон, требовала от него покинуть авто, он как-то не особо спешил это делать и даже, судя по видео, не извинился перед ней. Поклонники так и не дождались адекватного комментария по этому поводу от лично Прилучного, не от его менеджеров, а уж тем более хранит молчание его супруга.

Не исключено, что Агата просто выгнала мужа из дому, устав от ссор. Впрочем, даже если это было так, то Муцениеце может не остановится на одном только формальном расставании с Павлом. У нее есть все шансы лишить Прилучного родительских прав на их двоих детей, если она сможет доказать, что он как-либо опасен для них.

Недавно актриса опубликовала со своей страницы очень яркую цитату о том, каким должен быть родитель. «Плодить потомство должны только совершенные люди», - пишет некий автор, и. видимо, Муцениеце пришлись эти слова по душе. Вероятно, месть за возможные побои актрисы мужем ждать себя долго не заставит, и Агате действительно хватит решительности на развод и длительные судебные тяжбы об опеке над детьми.