Ротенберги могли «по дружбе» выкупить Крида у Тимати за 250 млн рублей – инсайдер

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Не испортит ли отношения репера с четой миллиардеров возможный общий бизнес?

Выглядит очень странно, что репер Тимати отпустил Егора Крида из BlackStar практически без проблем, хотя уход самого популярного музыканта лейбла должен был мало обрадовать продюсера. Например, Кристина Си уходила со скандалом и до сих пор не имеет права выступать под своим именем и петь собственные песни. Что или кто помог Криду получить свободу так просто?

Ответ на этот вопрос сейчас является тайной под семью печатями, но анонимный инсайдер из Сети заявляет, что знает имена «добрых фей» Крида, освободивших его от «злой мачехи» Тимати. Ими теоретически могут быть Татьяна и Борис Ротенберги, семейная чета, владеющая 1,1 млрд долларов. Татьяна любит развлекаться в ночных клубах, где и могла познакомится с Егором, с которым, судя по их совместным фото, неплохо подружилась.

Как сообщает инсайдер, Ротенберги могли «по дружбе» выкупить Крида у Тимати за 250 млн рублей, однако насколько правдива эта информация пока не ясно. Однако даже если Егора с семейной парой действительно связывает дружба и они правда помогли ему отправиться в свободное плавание, то, заплатив за него такую сумму, они стали как минимум его партнерами по бизнесу. Не испортится ли дружба репера с Ротенбергами из-за необходимости вести дела вместе? Судить об этом сейчас очень сложно.