Развод не за горами? Тодоренко может бросить располневшего Топалова

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Регина уже назвала мужа «страшным».

Слухи о проблемах в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова не утихают ещё с рождения сына. Очевидно, с «приходом» бытовой жизни страсти в паре утихли, а чувства постепенно стали остывать, порождая ссоры и скандалы в доме. И если конфликты на фоне недостатков внешности и фигуры изначально касались исключительно Регины: послеродовой живот, лишние килограммы, отсутствие времени на макияж и укладки, то сейчас тема коснулась и Влада. В соцсети Топалов опубликовал видео, где поделился серьёзным стремлением привести себя в форму за 1 месяц.

Как оказалось, подтолкнула на изменения артиста «любящая» супруга, которая буквально назвала Топалова «страшным». Об этом сам Влад рассказал в своем Instagram, делясь мыслями в Stories. Судя по всему, 10 лишних килограмм, которые супруг набрал в течение месяца совсем не устраивают молодую и красивую ведущую.

Вероятно, Тодоренко может даже бросить располневшего Топалова ради более успешного любовника. Ведь, если Регина уже «в лоб» заявила Владу, что теперь он для неё не самый красивый мужчина, возможно, и развод в паре уже не за горами. Так или иначе, а Регина неоднократно заявляла в интервью, что «повелась» на внешность «светленького» из Smash и, не исключено, что, утратив свою красоту, Топалов может попросту разонравиться жене.