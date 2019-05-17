«Не вижу любовь» - Фанаты раскритиковали «показушное счастье» Меладзе с женой

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Поклонники заподозрили разлад в семье Валерия и Альбины Джанабаевой.

На днях 53-летний певец Валерий Меладзе разместил в личном микроблоге в социальной Сети Instagram трогательное видео, на котором он танцует со своей супругой 40-летней Альбиной Джанабаевой. И если они фолловеры артиста умилились видеоролику, то другие фанаты раскритиковали «показушное счастье» Меладзе с женой. По версии подписчиков, Валерий просто повторил пост, который ранее в сети опубликовал Максим Галкин, где он танцует с Аллой Пугачевой.

«Не вижу любовь», - заявили интернет-пользователи, которые продолжают считать, что Меладзе и Джанабаева все её могут находиться на грани развода, однако активно это скрывают.

При этом стоит отметить, что в своем свежем интервью Альбина призналась, что абсолютно счастлива в браке с мужем, который не только вдохновляет её, но и делится полезными советами.