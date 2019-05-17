Свадьба намечается? Марат Башаров появился на публике с бывшей супругой

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Не исключено, что актер может снова жениться на Елизавете Шевырковой, с которой развелся в марте этого года.

Популярный российский актер Марат Башаров и его бывшая супруга Елизавета Шевыркова в очередной раз подтвердили версию о том, что они могли поторопиться со своим разводом. Недавно знаменитый мужчина появился на публике с бывшей женой Елизаветы во время концерта группы «БИ-2» в Москве, видимо, пара пришла на музыкальное мероприятие вместе. Ранее после развода Марата с экс-женой поклонники замечали в Таиланде, где они весело проводили время. Скорее всего супруги решили возобновить свои отношения, но пока открыто об этом не говорят.

Быть может, у Марата и Елизаветы даже намечается свадьба, если они на самом деле смогли простить друг другу обиды и продолжить супружескую жизнь. Напомним, что в декабре прошлого года российские СМИ сообщили о том, что Башаров избил свою жену и даже сломал ей нос. Тогда Елизавета говорила, что супруг не смог изменить вредные привычки, а потому и подала на развод. Сам Башаров отказывается комментировать личную жизнь.