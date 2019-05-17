Сегодня, 18:45

Как раз 24 мая у певицы назначен концерт в Казахстане.

Сегодня певица Светлана Лобода опубликовала пост, где под двумя затемненными фото звезда написала: «No shoes, no news». Это выражение можно перевести буквально «Нет обуви, нет новостей». Дело в том, что данная фраза – негласный девиз Мальдивских островов, а значит он, что на островах можно забыть о работе, целый день проведя на пляже без обуви. Возможно, именно на Мальдивах сейчас отдыхает певица.

Но даже на отдыхе на Лободе напомнили о том, что 24 мая она вступает в Астане, столице Казахстана, и спросили, как она думает в этот же день успеть спецвыпуск «Голос. Дети» в Москву.

Не может же звезда в этот день разделить себя на две части, ведь, скорее всего, спецвыпуск на Первом канале будет идти в прямом эфире, как финал конкурса. Не может Светлана и отменить концерт, ведь этим подведет организаторов, предаст поклонников. Учитывая более ранние заявления продюсера Лободы о том, что их история с «Голосом» окончена, и то, что певица не хочет комментировать накрутку голосов, она просто не собирается быть причастной к этой истории. Из этого следует, что Лобода не придет на оглашение реальных результатов шоу «Голос. Дети», а будущем, вероятно, уже не будет наставником участников конкурса.