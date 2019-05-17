«Где голливудская звезда, а где Боня?»: В Сети высмеяли появление модели на Каннском фестивале

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Виктория, считает блогер Миро, появилась на фестивале «без приглашения».

Известная экс-участница телепроекта «Дом–2» Виктория Боня на днях удивила своим появлением на ковровой дорожке Каннского фестиваля. Конечно, яркой позирование и подготовленный внешний вид не избавили модель от критики в Сети, где звезду не постеснялись высмеять. В первую очередь многие задаются вопросом, как Боня попала на международный фестиваль.

Даже Лена Миро, скандальный блогер, успела высказать своё мнение на счёт Виктории, затронув не только внешность модели, но и методы, которыми Боня, якобы, достигала желанного дефиле на красной дорожке.

«Вике задали вполне очевидный вопрос: каким образом она попала на красную дорожку ведущего кинофестиваля мира, где красоваться должны лишь звёзды? Ну, объективно справедливый вопрос и недоумение: где голливудская дива, а где дряблая Боня?» – заметила у себя в личном блоге Миро.

Конечно, Лена стала не первой, кто атаковал модель вопросами о том, как она попала туда, что она забыла там, и почему именно этот странный образ выбрала Виктория. Ведь цвет её платья был тон в тон похож на цвет ковровой дорожки, что показалось странным не только фанатам Виктории, но и комментаторам блога Миро.