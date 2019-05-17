«Ты всех предал»: Харламов высмеял попытку Чумакова заступиться за Алсу в скандале с «Голосом»

Сегодня, 17:00

Желание певца «хайпануть» вынудило шоумена отписаться от Алексея.

Впервые после такого длительного времени друг Алсу, певец Алексей Чумаков решился высказать своё мнение по поводу результатов самого обсуждаемого шоу в последнее время «Голос. Дети». После новости о том, что «Первый канал» аннулирует результат финала шестого сезона проекта, видимо, Алексей такой публикацией заступился за Алсу и за победу её дочери Микеллы Абрамовой в скандале.

Откровенно говоря, мало кто поддержал в этом порыве самого Алексея: даже его друзья и знакомые стали отписывать своё гневное мнение на попытку певца отстоять честь Алсу разговорами о «третьих лицах», которые могли подставить Микеллу накруткой. В эту дискуссию встрял и Харламов, который высмеял Чумакова в своей любимой форме. За попытку Чумакова заступиться за Алсу в скандале с «Голосом», он получил массу критики, а комик и юморист выразил всеобщее негодование одним лишь комментарием.

«Ты гений ! Отписываюсь ! Ты всех предал! Люблю! Ты во всем виноват! Мой кумир!» – отписал мнение Чумакова комментарий Гарик.

Видимо, тусовка российского шоу-бизнеса уже давно вычеркнула Алсу из близкого окружения, ведь такой исход шоу приняли негативно почти все поклонники певицы. Теперь и желание Алексея, вероятно, приобщиться к резонной обсуждаемой теме натолкнулось на не совсем лестные высказывания даже со стороны комика. Подобные темы, как известно, привлекают внимание подписчиков и комментаторов, что, конечно, повышает востребованность звезды.