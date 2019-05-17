За провальный «Голос. Дети» Эрнст может оказаться крайним. Кто «копает» под главу Первого канала?

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Некто может проплачивать масштабную антирекламу о Константине Львовиче в соцсети.

Финальный выпуск одиннадцатого сезона шоу «Голос. Дети» давно прошел, а накал страстей вокруг его результатов продолжает увеличиваться. К примеру, вчера аннулировали результаты конкурса, дочь певицы Алсу Микелла Абрамова уже не победительница, ведь факт накрутки за нее уже фактически доказан. Но возник вопрос: почему голосование «Голос. Дети» так легко обойти стороной, проплатить ботов и выиграть? Все больше критики начало появляться в отношении главы Первого канала Константина Эрнста.

Вместе с этим в Сети появилась информация, что некто заказывает у популярных блогеров посты, в которых будут критиковать Эрнста. За провальный «Голос. Дети» собираются сделать крайним именно его, якобы именно Константину Львовичу нужен был весь этот скандал, а сам он использовал как родителей, так и детей.

Похоже, кто-то «копает» под главу Первого канала, но кто это может быть? Неужели таким образом хочет отвести от себя внимание заказчик накрутки дочери Алсу? Недавно певец Алексей Чумаков говорил у себя в блоге, что голоса за Микеллу Абрамову могли накрутить не ее родители, а третьи лица. Могли ли эти третьи лица на самом деле действовать против Эрнста? Но кто готов тратить такие большие деньги, да еще и идти против влиятельной семьи Абрамовой, только для смены кадров на федеральном телеканале? Это пока остается загадкой, но будет таковой, скорее всего, недолго.