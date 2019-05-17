На зависть россиянам? Эдгард Запашный похвастался часами за 2 миллиона рублей

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Артист цирка Эдгард Запашный приобрёл дорогостоящие наручные часы производства Швейцарии.

При изготовлении часов использовались остатки компонентов затонувшего лайнера «Титаник». Когда Эдгард Запашный в первый раз узнал об этих часах, то загорелся желанием приобрести их их, невзирая на заоблачную, по меркам среднего дохода россиян, цену.

По словам дрессировщика, эти часы обладают уникальным статусом. Швейцарская фирма, изготовившая часы, делает акцент на коллекционных экземплярах, учитывая экзальтированные потребности потенциальных клиентов. Цена самого бюджетного экземпляра составляет примерно 2 миллиона рублей. Однако пока не понятно, зачем Эдгард похвастался дорогостоящими часами, неужели чтобы вызвали зависть у россиян? Дрессировщик Запашный отметил, что часы не снимает не при каких обстоятельствах. Дорогая покупка стала для него дополнительным стимулом вдохновения в работе.