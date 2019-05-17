Наконец-то одежда для беременных? Бузова начала покупать тянущиеся спортивные костюмы

Сегодня, 20:00

Певица, видимо, стала задумываться о комфорте возможного ребенка.

Несколько месяцев назад в сети стали бурно обсуждать слухи о беременности популярной российской исполнительницы и телеведущей Ольги Бузовой. Раз за разом стали находиться новые факты, указывающие на то, что информация может оказаться правдивой. Тем не менее, до сих пор утверждать о ней нельзя, так как сама знаменитость так и не прокомментировала, действительно ли находится в «интересном положении».

Тем не менее, и без ее слов правда вот-вот вылезет наружу. Хотя Бузова продолжает на камеру демонстрировать плоский живот, не секрет, что при беременности расти он начинает лишь спустя три-четыре месяца. Так что если этот фактор пока оставить в покое, то пока можно обратить внимание на другой момент.

Сегодня в своих Instagram-«сторис» певица показала свое новое приобретение - спортивный костюм в ярко-красном оттенке. Сама она подметила, что он пришелся ей не по размеру. Хотя пояс на штанах можно подтянуть с помощью веревки, он все равно оказался широким, да и сзади они не легли по фигуре. Кроме того, слишком объемной кажется и кофта от них, хотя это и можно было бы списать на современные тренды.

Если сопоставить все факты, можно предположить, что Ольга Бузова наконец-то начала покупать тянущуюся одежду для беременных, так как, видимо, ожидает, что в скором времени ее живот начнет расти. Тем не менее, похоже, мириться с прибавляющимся весом она не хочет, так что после съемок сегодня сразу отправилась на процедуры по борьбе с целлюлитом.