Решила угодить Тарасову: Бузова могла удалить фамильную родинку из-за футболиста

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«Я ее подкрашивала» - попыталась «выкрутиться» певица.

Несколько дней назад Ольга Бузова отмечала 15 лет с момента, как она стала частью популярного проекта «Дом-2». Архивными фото на своей странице телеведущая снова спровоцировала дискуссию пользователей по поводу своей «переделанной» внешности. Некоторые также обратили на один маленький нюанс – отсутствие родинки на правой щеке у Ольги. На вопрос подписчиков о том, куда подевалось врожденное образование, певица заметила, что родинка осталась на месте, просто раньше она ее подкрашивала.

Не исключено, что Бузова просто напросто обманывает поклонников, ведь, если бы родинка на самом деле была, ее, вероятно, было бы видно. Однако сейчас у артистки абсолютно чистое лицо. Ни на фото, ни на видео не видно и следов присутствии невуса. Вероятно, телеведущая попросту удалила родинку. Вполне возможно, девушка сделала это во время отношений с Дмитрием Тарасовым. На снимках, где Ольга позирует с экс-мужем, можно заметить, что на лице ведущей отсутствует врожденное образование. Возможно, Бузова могла удалить фамильную родинку из-за футболиста. Стоит отметить, что у сестры Бузовой также были родинки, что видно, по старым снимкам.

Возможно, Тарасову не нравилось, что на лице супруги «пестреет» темное пятно. Похоже, Бузова решила угодить мужу. К тому же, именно с того момента, когда Ольга была в отношениях с Дмитрием, и начались ее внешние преображения.