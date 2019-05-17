Даже выпить не дают. Лазарев пожаловался на жёсткий график «Евровидения»

Сегодня, 15:38

После прохождения в финал Сергей, видимо, хотел «потусить» с Киркоровым в клубе, но не вышло.

Сергей Лазарев, конкурсант от России на международном конкурсе «Евровидение», который в этом году проходит в Израиле, уже сегодня с утра «радовал» подписчиков своими историями в социальных сетях. Конечно, радости прохождения в финал конкурса, который пройдёт завтра, 18 мая, не было предела, но, как стало понятно из слов Лазарева, есть во всей этой бочке мёда и ложка дёгтя.

Сергей пожаловался прямо на площадке конкурса на жёсткий график «Евровидения». Конечно, в словах знаменитости есть правда: мало кто выдерживает график конкурса и бешеный адреналин, который постоянно преследует певцов.

Вот и Сергей не выдержал и решил откровенно признаться в том, что, видимо, его больше всего не устраивает. Как оказалось, из-за недостатка времени на шоу даже выпить не дают, ведь промежуток между концертами всего два дня и даже меньше.

В сториз Лазарев недовольно обратился к своим фанатам: «Ну, если думаете, что мы высыпаемся, или в данный момент отмечаем что-то, то вы ошибаетесь, потому что мы уже опять здесь на площадке».

Видимо, то, что звезда не «отметил» своё прохождение по конкурсу с Киркоровым, не понравилось капризной звезде. Не удалось выпить, ведь вчера только к четырём утра знаменитость вернулся в отель, при том, что подъём уже в девять утра. Даже на сон времени не хватает, не то, чтобы «тусить» со своим другом.