Флиртует с Буйновым? Пугачева дала Галкину повод для ревности

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«У нас весело», - сказала Примадонна, но когда перевела камеру на Максима, стало ясно, что ему не до веселья.

Еще недавно легендарная певица Алла Пугачева праздновала свой 70-летний юбилей, а вчера впервые после большого концерта вышла в свет. Поводом для выхода стало посещение ресторана Валентина Юдашкина, куда Примадонна пошла в компании супруга Максима Галкина. Однако на мероприятии Алла Борисовна, кажется, больше уделяла внимание Александру Буйнову, чем мужа, и даже впервые начала снимать Stories с певцом, чем очень удивила своих поклонников.

В видео Пугачева говорит: «У нас весело», а Буйнов ей отвечает: «У нас всегда весело», на что Алла рассмеялась так, будто услышала старую хохму. Певец же продолжил: «Аллочка, где муж? Где твой муж?», на что Примадонна ответила: «А вот!» и резко перевела камеру на Максима. Галкин то ли не услышал, о чем говорила жена с Буйновым, то ли общался с кем-то другим, но первая его фраза была: «Будь здорова!», что вызвало еще больший смех Пугачевой. «Что? Это не надо меня сейчас снимать…» - начал было Галкин, но видео Аллы обрывается.

Неужели Пугачева специально дала Галкину повод для ревности и потому флиртует с Буйновым? Это кажется вполне правдоподобным, ведь буквально вчера Максим очень мило общался с Ольгой Бузовой в комментариях под общим фото с Пугачевой, из чего стало ясно, что и Галкин заставляет супругу ревновать.