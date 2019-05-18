«Сокрушительный удар» - Мать Тимати высмеяла его бизнес с продажей наушников

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Симона заявила, что лейбл Black Star для всех стал «как кость в горле».

В начале весны текущего года бренд Black Star, владельцем которого является рэпер Тимати, выпустил в продажу собственные беспроводные наушники с микрофоном. До сих пор цена на продукт держится в пределах 7 тысяч рублей. Стоит отметить, что их продажа совершается весьма успешно, хоть некоторые пользователи и сообщили о недовольстве качеством после покупки.

Накануне тему о наушниках в своем Instagram-профиле подняла мать Тимати Симона Юнусова. В последнем посте она написала, что лейбл ее сына за последнее время сильно разросся: «Они распускают свои щупальца во все сферы жизни! Артисты, одежда, еда, салоны, картинг, студии звукозаписи, а теперь ещё и наушники - BlackStar Click’n’Play!».

Однако дальше она написала то, что можно понять не совсем однозначно. По-видимому, уже с сарказмом она продолжила: «Но конкуренты не дремлют и наносят им сокрушительный удар!Встречайте - AirPotz!». Очевидно, что продукция Apple появилась раньше, чем подобную выпустил Тимати. По этой причине можно заключить, что так мать высмеяла его бизнес с продажей наушников, намекнув, что он просто скопировал идею у американской корпорации.