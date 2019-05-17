Обиженные «престоломаны» создали петицию переснять 8 сезон

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По информации в сети петицию подписали 730 тысяч человек.

Финальный сезон сериала «Игра престолов» вызвала у фанатов весьма неоднозначную реакцию. Поклонники ожидали, что финальный выпуск будет лучшим но, вместо этого «Игра престолов» стала самой провальной в истории сериала. Негодующие поклонники составили на сайте change.org петицию с требованием переснять восьмой сезон сериала.

По информации в Телеграм-канале, Star News свою подпись и согласие переснять сериал дали более 730 тысяч человек. Бурная реакция поклонников, несомненно, интрирует наблюдать за дальнейшими событиями, но если и наберут необходимое количество голосов, то скорее всего это ни к чему не приведёт. Даже, если бы чудным образом пересняли восьмой сезон, то многие бы отказались от просмотра.

Более того, сериал на третьей серии стал терять зрителя. Четвертую серию посмотрели на 2 тысячи зрителей меньше. Многие пишут, что вместо обещанного шока и трепета зрители наблюдали утомляющие серии. Сезон оказался слишком ожидаемым и предсказуемым, фанаты нафантазировали в голове бурю событий и непредсказуемость сюжета, но в итоге вместо ожидаемого экшена зрители увидели до безобразия скучную развязку.

На данный момент обиженным престоломанам остаётся лишь оставлять негативные комментарии и сердито обновлять стандартные мемы. Пожизненная безработица для двух даунов», «Четвертая серия, как бы намекает, что как минимум половина умерших в пятой серии выжили», «Сезон г*вно», - пишут возмущенные фанаты.