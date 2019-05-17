Много цветов и ангелов. Наталия Фриске показала, как выглядит могила сестры

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«Сегодня как-то особенно грустно», - поделилась с подписчиками своей болью родственница покойной певицы.

15 июня исполнится четыре года со дня смерти популярной исполнительницы Жанны Фриске, умершей от онкологии. Родные артистки, как и ее поклонники, до сих пор не могут поверить в случившееся. Особенно тяжело переживает потерю близкого человека Наталия Фриске, которой с каждым годом все труднее смириться со смертью сестры.

Недавно Наталия побывала на месте захоронения Жанны, о чем свидетельствует ее stories в Instagram-аккаунте. Публикацией родственница покойной певицы не только выразила свою боль по поводу потери близкого человека, но и показала, как выглядит могила умершей сестры спустя 4 года. «Очень не хватает», - отметила Наталия. На кадре можно заметить бронзовый памятник, который еще в 2016 году стал скандальным. Скульптура, представляющая покойную певицу в полный рост, многим показалась вовсе не похожей на Жанну.

Много цветов и статуэток ангелов – первое, что бросается в глаза. Могила исполнительницы уставлена множеством букетов – орхижеи, ромашки, розы. Рядом с фотографией покойной Фриске выставлены скульптуры ангелов. Судя по всему, родственники Жанны часто бывают на ее могиле – место захоронения ухожено, а цветы свежие.

Недавно стало известно, что семья Фриске вернула «Русфонду» часть денег, которые были переданы им на лечение Жанны. По сообщениям СМИ, родственники перевели организации 8 млн рублей.