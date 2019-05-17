Не оправдал ожиданий матери? Сын Барановской может работать продавцом-консультантом

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Артём, видимо, бросив затею стать выдающимся футболистом, решил заняться изучением холодильников.

Всегда кажется, что дети знаменитостей тоже станут знаменитостями и будут привлекать к себе внимание как только встанут на ноги. Однако, как недавно стало понятно, не все дети могут желать себе медийную жизнь, наблюдая за тем, как тяжело бывает их родителям. Вот и в семье «матери-героини» Юлии Барановской, вероятно, на одного медийного человека стало меньше.

Как стало понятно по публикации Юлии в Instagram, её сын вполне легко мог отказаться от выдающегося будущего и известности, ведь не гнушается пойти работать продавцом-консультантом в один из магазинной техники и оборудования.

«Когда ребенок разбирается в технике лучше взрослых. Внимательно изучил вопрос и выбрал идеальный холодильник для нашей большой семьи», – подчеркнула в своём аккаунте знаменитая телеведущая, прикрепив видео, где мальчик эмоционально рассказывал о прелестях холодильника.

Вполне может быть, что старший сын Артём попросту не оправдал ожиданий свой матери таким выбором «дела всей жизни», хотя, очевидно, что мама не сильно противится этому. Можно даже заметить радость матери тому, что ребёнок сам решился заняться изучением того, что больше всего интересно.