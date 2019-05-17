Конкурс-обман? Ксения Бородина могла продать разыгрываемый выйгрыш

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Новый автомобиль телеведущей подталкивает на мысли, что конкурс оказался заранее разработанной схемой Курбана.

Ксения Бородина купила новую машину под стать себе. Совсем недавно, ведущая и ее супруг, проводили конкурс в Instagram, призом был Hummer- эта машина ранее прнадлежала Ксении. На удивление всем подписчикам, победителя в конкурсе не оказалось, а недоблогеры просто удалили посты о конкурсе. Тем самым, обманув своих фолловеров. И в скором времени выставили на продажу разрекламированную машину. Скорее всего, Ксения могла продать разыгрываемый выйгрыш - это был некий маркетинговый ход, чтобы в дальнейшем быстро попрощаться с Hummer. Несколько часов назад, Ксения добавила stories, в котором показала свою обновку. Обновкой оказался автомобиль марки Mercedes-Benz белого цвета, ранее Ксения делилась со своими подписчиками, что в машинах предпочитает только белый цвет, стоимость машины составляет от 10000000 рублей.

«Почему Гелик? Много машин классных, удобных, красивых. Че вы все в это квадратное недоразумение влюбились? Тем более девушки», - комментируют пользователи. Скорее всего, Ксении нравится Gelandewagen, потому что он подходит ей по темпераменту, ведь она женщина со «стержнем».

Обозреватели уверены, что Бородина и коня на скаку остановит,и в горящую избу войдет. А над Курбаном начали подшучивать в комментариях, что ему нужна маленькая машинка, если ему жена денег даст.

Многие обозреватели предположили, что Gelandewagen куплен, в кредит, а за наличные такие крупные обновки практически никто не покупает. Возможно, машина действительно была куплена в кредит, ведь Ксении было бы очень тяжело купить дорогой Gelandewagen самостоятельно. К тому же, в сети ходят слухи, что Курбан не работает, а занимается мелкой рекламой в Instagram, а это не большой доход. Может быть, он и вложил свою копеечку, но инсайдеры в этом сомневаются.