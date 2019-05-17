Дочь подловила Филиппа Киркорова на лжи: «Чуть-чуть куришь»

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Алла-Виктория по незнанию выдала на всю сеть папин секрет.

Дочь Филиппа Киркорова случайно выдала папин секрет во время интервью с Ксенией Собчак. Филипп Киркоров рассказывал журналистке, что редко когда отказывает себе в любимой еде. Он очень любит напиток кока-колла и, несмотря на вредные пищевые добавки не готов отказываться от наслаждения.

«Но что-то же должно быть на солнце? Хоть какое-то пятно. Я не курю, наркотики не потребляю, кофе не пью, чай не пью, не курю», - сказал Филипп, дважды подчёркивая, что не курит.

«Чуть-чуть», - подловила на лжи дочь Филиппа.

Ксения Собчак рассмеялась и подчеркнула, что ребёнок спалил Филиппа. Киркоров ничуть не смутился и ответил, что курит, когда доведут.

Можно позавидовать самолюбию артиста, он настолько себя любит, что не замечает за собой вредных привычек и отрицательных качеств. Ксения Собчак чётко подчеркнула, что видит Филиппа маленьким избалованным мальчиком, который не может себе отказать в удовольствии. Филипп дал понять, что он очень любит жизнь и не хочет отказывать себе в удовольствии, он хочет и попить, и поесть, и повеселиться.

Артист очень легко и непринуждённо относится к жизни. Он не переживает из-за малейших проблем неудач, накручивая себя лишний раз.

Он не переживает, что не посещает собрания ребенка в школе, не переживает за обсуждения у него за спиной и не парится, что ему можно кушать, а что нельзя. Возможно, такое лёгкое отношение к жизни у артиста в крови. Много информации, что все болезни от нервов, а если обратить внимание на отца Филиппа, то можно удивляться, что человек в 86 лет даёт концерты, прекрасно выглядит и активно путешествует.