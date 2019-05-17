Разбивательница сердец: Олег Штейнберг может питать страсть к Пугачевой спустя 25 лет

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Известный ресторатор и певец бережно хранит давнейшие окурки Примадонны.

Не так давно музыкальный критик Артур Гаспарян поделился в своем Instagram-аккаунте новой публикацией, на которой показал пачку сигарет и окурки Аллы Борисовны Пугачевой 25-летней давности. Музыкальный критик отметил, что даже невозможно представить, сколько бы стоили этот артефакт на аукционе. В подписи к фотографии Гаспарян рассказал, что вместе с Филиппом Киркоровым посетил ресторан известного ресторатора и удивительного певца Олега Штейнберга. Оказалось, что именно ресторатор бережно хранил окурки Примадонны на протяжении этого долгого времени. курение вредит вашему здоровью

Некоторым пользователям показалось странным, что Штейнберг до сих пор хранит старые сигареты Аллы Борисовны.

«Вот это идолопоклонничество. Бычки хранить...», – прокомментировал кто-то из подписчиков публикацию Гаспаряна. Также поклонники поинтересовались, бросила ли сейчас Алла эту вредную привычку. Похоже, что несмотря на брак, Олег Штейнберг питает страсть к Пугачевой спустя целых 25 лет. Алла Пугачева всегда была востребованной у мужчин, так что ее смело можно назвать разбивательницей сердец.

Олег Штейнберг и Алла Пугачева уже долгое время хорошие друзья. Они познакомились по его инициативе в 80-х годах, когда певица приезжала с концертом в его родной город. На тот момент Пугачева была для него настоящим кумиром. Певец даже посвятил Примадонне песню «Эта женщина».