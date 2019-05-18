«Присела» на стакан? Глюкоза насторожила фанатов частым употреблением спиртного

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Поклонники переживают, неужели певица вернулась в свою бурную молодость?

Нынешняя певица Наталья Ионова вовсе не похожа на ту компьютерную девочку с хвостиками. Жанр, в котором выступала Глюкоза, был очень популярен среди молодёжи 2000-х годов, но спустя несколько лет Ионова поняла, что не хочет быть компьютерным персонажем. На какое-то время, певица вовсе пропала с поля зрения.

Позже, Глюкозу было не узнать. Пройдя 30-летний рубеж, Ионова стала чересчур откровенной в выборе одежды, девушка не стесняется демонстрировать своё полуобнаженное тело. Но больше всего, Глюкоза насторожила фанатов частым употреблением спиртного. Неужели «присела» на стакан? На светских мероприятиях Ионова выпивает достаточно много, её сразу же выдаёт резкое покраснение кожи.

Так недавно, певица выложила stories в своём Instagram, на котором, похоже, она уже достаточно «выпившая». Рядом с ней не было мужа, но зато были другие мужчины, которые были в таком же состоянии, как и она. По правде говоря, вели они себя немного вызывающе для такого мероприятия. Кажется, Глюкоза опять начала свою бурную жизнь. Ведь Максим Фадеев уже рассказывал о том, что из себя представляла Наташа Ионова.

«Там я познакомился с дерзкой, наглой, пьяной девкой. Она с балкона заблевала нижний балкон режиссёра». По словам Фадеева, он «выдернул» Наташу в тот момент, когда она начала нюхать клей и пить портвейн.

Дубль два? Непонятно одно, почему муж никак не реагирует на такие «выпады» жены? Вероятно, Глюкоза «сам себе велосипед» и мнение мужа для неё ничего не значит.