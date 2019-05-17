Абрамовы подставили не только себя: Нагиев и Лобода могут покинуть Первый канал навсегда

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После опубликованных официальных результатов шоу «Голос. Дети», репутация талантливых артистов может сильно пошатнуться из-за скандала, а Первый канал потерять своих звезд.

Вчера Первый канал завершил свою проверку, связанную с подсчетом голосов и выяснилось, что отправленные СМС за дочь Алсу Микеллу Абрамову были сфальсифицированы ботами для накрутки, теперь результаты конкурса отменены. Множество звезд российского шоу-бизнеса были шокированы итогами голосования, и как оказалось, вовсе не зря. Даже Максим Галкин заговорил о несправедливости на шоу, и свое предпочтение отдал участнику Ержану Максиму.

В свою очередь, супруга Галкина и певица Лобода негласно поздравили остальных участников, которые не одержали победу. Лобода ранее в своем профиле высказала, что для нее история шоу «Голос. Дети» окончена. Вероятнее всего, певица не вернется на канал, тем более что сейчас огласили результаты проверки, которые подтвердили мошенничество одного из участников.

Разгоревшийся скандал напрямую коснулся и ведущего шоу Дмитрия Нагиева. Еще в прошлом месяце он заявил: «Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу моего присутствия в таких проектах». И это заявление напрямую влияет на дальнейшее сотрудничество Нагиева с Первым каналом. Вероятнее всего, актер будет вынужден покинуть Первый канал, чтобы не запятнать свою репутацию. В связи с этим, Алсу и ее супруг бизнесмен Ян Абрамов подставили своими действиями не только себя, но и талантливых артистов.