Батрудинов рискует вновь стать жертвой насмешек от Харламова

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Тимур в очередной раз повелся на провокацию Ольги Бузовой.

Бузова и Батрудинов дружат уже более 10 лет. После того, как пара отдыхала вместе в солнечном Тайланде и начали добавлять на свои страницы Instagram очень откровенные совместные фотографии. Инсайдеры предположили, что у Оли с Тимуром роман, поскольку по фото комика было видно, что он влюбился до беспамятства в Бузову. Дружба между комиком и певицей переросла в самый настоящий роман, по-видимому, надеялся Тимур, он назвал даже дату предстоящей свадьбы с Олей. Как оказалось, у Оли на это сложились совсем другие планы, и не о какой свадьбе певица не думала. Бузовой оказалось удобно пиариться за счет известного юмориста.

К 14 февраля, Оля устроила совместную романтическую фотосессию с резидентом Comedy Club для активности фанатов. Скорее всего, Тимур привязался к Оле за это время и готов выполнять любые ее прихоти. Совсем недавно, Оля выпустила новый клип под песню «Очень хорошо», где певица решила еще раз воспользоваться Батрудиновым, он был главным героем клипа. В начале видео Оля обхаживала Тимура, а он ей управлял, но после все кардинально поменялось. Оля стала закидывать на Тимура ноги, а он превратился, в так называемого «подкаблучника».

Скорее всего, Оля этим клипом хотела показать, что весь мир у ее ног, и она может заполучить любого мужчину. Так же, Батрудинов рискует стать жертвой насмешек от Харламова, практически в каждом выпуске «Ошуительное Хоу», Гарик высмеивает Тимура из-за его влюбленности в Бузову.

«Батруха, сдалась тебе эта Бузова! Она еще и носом воротит. Единственное, что приятно и смешно в вашей недопаре, это когда Гарик ржет над тобой и Бузовой», - комментируют обозреватели. Не исключено, что в следующем выпуске «Ошуительное Хоу», ребята будут обсуждать новый и очень вульгарный клип Бузовой с участием Тимура.