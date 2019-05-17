Лариса-то не промах! Королева приревновала Тарзана к Гузеевой

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Старая фотография могла послужить поводом для скандала в семейной паре.

Отношения Сергея Глушко и Натальи Королевой нельзя назвать простыми. Пара очень яркая и фанаты с большим интересом наблюдают за развитием событий в их семье. Супруги чаще всего с юмором относятся к слухам и стараются не комментировать происходящее. Наташа как-то сказала в одном из старых интервью, что давно перестала реагировать на сплетни о её муже. Многие женщины считают, что довольно глупо слепо верить мужчине.

«Доверяй, но проверяй. Он всех кого мог пережамкал! Вон Ларису Гузееву например», «Наташа устроила скандал своему мужу после давнего снимка в обнимку с Ларисой», - пишут пользователи в Instagram Наташи.

Если верить словам пользователей, то Лариса оказалась далеко не промах, и возможно, дело вовсе не в фотографии, как пишут хейтеры, а в кратковременном романе Тарзана и Гузеевой. Королева просто так не пилит Тарзана. Она могла припомнить ему, что он любит «позажимать» других женщин, намекая на свою непривлекательность, вспомнила про Гузееву, что могло разозлить Сергея и стать поводом для скандала. У Ларисы Гузеевой есть фотография с Сергеем, под которой коллега телеведущей – Василиса Володина намекает на связь Гузеевой с Тарзаном.

«Так вот с кем ты там в гримерке..», - написала Василиса с неоднозначным многоточием в конце предложения.

Многие заметили, что Наташа с возрастом практически перестала за собой следить: она набрала в весе, кожа на лице стала заметно хуже, Наташа может появиться на публике с неокрашенными корнями волос, раньше она себе такого не позволяла. Видимо, кризис среднего возраста даёт о себе знать и Наташа отыгрывается истериками на супруге.