А свою семью сохранила? Пользователи высмеяли советы Розы Сябитовой

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Поклонники ведущей телевизионного шоу «Давай поженимся!» усомнились в ее профессионализме.

Роза Сябитова более известна публике, как главная сваха страны. Также она является одной из ведущих телевизионного шоу «Давай поженимся!» В своем Instagram-аккаунте Роза часто дает рекомендации, касающиеся отношений.

Недавно Сябитова опубликовала в свой блог Instagram публикацию, в описании которой давала советы, как сохранить семейное счастье после рождения ребенка и отметила, что к ней часто обращаются с таким вопросом как женщины, так и мужчины. Роза порекомендовала идти в отношениях на компромисс, а не выпячивать себя и свои желания. Также сваха поинтересовалась у фолловеров, умеют ли они найти общий язык с любимым человеком.

Многие пользователи не восприняли советы Сябитовой и высмеяли ее, посчитав, что женщина, которая не смогла сохранить собственную семью, не может дать необходимых рекомендаций другим.

«Это кто рискнул с вами посоветоваться? Ведь вы не сохранили свою семью, семью дочери», «Женщина, не сумевшая сохранить семью, мне не советчик!», «А свою семью сохранила?», – возмутились подписчики.

В 2008 году Роза Сябитова вышла замуж за Юрия Андреева, который был участником «Давай поженимся!». Это был второй брак знаменитой свахи. Пара была вместе на протяжении трех лет, а затем последовал развод.

Также Сябитова пыталась найти пары своим детям на шоу «Давай поженимся!». Дочь Розы Ксения вышла замуж в 2015 году за Андрея Снеткова, который работал юристом в брачном агентстве свахи. Брак дочери, как и брат самой ведущей, не продлился долго. Уже в 2016 году Роза подтвердила, что пара рассталась. Сын Сябитовой, как известно, тоже не встретил свою вторую половинку.