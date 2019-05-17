Аршавину нравятся блондинки? Барановская удивила сеть своим преображением

Сегодня, 02:57

Жгучая и эффектная блондинка Юлия покорила сердца каждого мужчины-поклонника после своей трансформации.

Известная российская телеведущая Юлия Барановская стала превращаться из лягушки в настоящую царевну. После того, как ее бывший супруг развелся с Алисой Казьминой (майором ФСБ на борту самолета) – ведущая явно стала преображаться. Для начала Юлия поменяла стиль в одежде с длинных юбок в мини, открытое декольте, облегающие коктейльные платья. Если раньше Барановская прятала свою точеную фигурку под слоем «бабушкиных тряпок», то сейчас ведущая выглядит, как звезда из Голливуда. Некоторые даже сравнили ее с успешной актрисой - Дженнифер Энистон.

А последнее преображение совершенно по-новому дало поклонникам посмотреть на нее со стороны. Жгучая, эффектная, сексапильная блондинка с безупречной кладкой и макияжем. Голубые глаза четко подчеркивают ее новый цвет волос. Только вот внимательные поклонники сразу припомнили, что ее бывшему супругу – футболисту Андрею Аршавину нравятся блондинки. В день, когда Андрей был уличен Алисой в измене, его сопровождали две длинноногие блондинки. Стоит отметить, что и сама Юля имеет более светлый цвет волос.

Складывается впечатление, что Юлия на протяжении нескольких лет наблюдала за любимым мужчиной издалека и сейчас решила «бомбануть» по полной. Вполне возможно, что она не стремится к возобновлению отношений с футболистом, но эйфорическое ощущение женщины, когда ты желанна для мужа, пускай уже и бывшего, присуще каждой представительнице слабого пола. Как недавно стало известно, что теперь Аршавин каждые выходные проводит в компании своих детей и Юлии.

Ведущая якобы просто приводит детей к футболисту, а потом забирает.

Но анонимные источники сообщают, что Барановская вместе с детьми и Аршавиным в минувшую субботу посетила столичный ресторан. А буквально вчера она предстала перед фанатами в новом образе и действительно удивила их.

Поклонники ждут развития дальнейших событий, и вполне возможно, что в ближайшем будущем Юлия и Андрей воссоединяться и начнут «жизнь с чистого листа». Ну, а пока, мы наблюдаем сказочное преображение из девушки-простушки в королеву красоты.