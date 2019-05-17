Не жена, а нянька! Лера Кудрявцева «вывернула наружу» свои проблемы с мужем

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Ведущая хотела поучить молодёжь, но вместо этого проболталась про реальные отношения с мужем.

Лера Кудрявцева известная телеведущая. В 2013 году она вышла замуж за парня, который был младше неё на 16 лет. Но это не помешало прожить им вместе 6 лет и родить прекрасную дочку. Многие подписчики Леры интересуются, как ей живётся с супругом, который младше на 16 лет? Есть ли какие-нибудь разногласия? Кудрявцева решила написать об этом пост: «Ща вам расскажу все прелести разницы в возрасте. Не ревную, не истерю, молча смываю засохшую зубную пасту в раковине, на вопрос «а можно пойду потусить?» с радостью говорю «можно» предвосхищая как одна раскинусь на постели в позе звездочки с любимым сериалом.

Если бы мне было лет 20 мы развелись бы наверное через пару месяцев. А тут такая петрушка, что придраться не к чему . Свобода и жирная жена рядом шуршит по дому, работает и иногда бурчит. Самое страшное слово для мужа - дряблый. Если он не сходил один день в спорт зал, считает себя дряблым. Ну на самом деле дряблая, конечно я, но ему это знать не обязательно, поэтому дряблый он. К чему это я все ? С появлением Машки как-то все изменилось и так стало на многие вещи наплевать. У меня есть дети, есть муж и мои друзья. Только это важно, а остальное суета и напускное и пыль».

Хотела научить мудрости, но невзначай «вывернула наружу» свои проблемы с мужем. Оказывается Лера для своего мужа не жена, а нянька! Достаточно выделить несколько фраз с её поста и можно с уверенностью сказать – дела совсем плохи. «Молча смываю засохшую зубную Пасту в раковине…», «а можно пойду потусить?», - отпрашивается у Леры муж.

Так, что это получается? Муж тусит, бегает по спортзалам в боязни потолстеть и элементарно не может отмыть за собой зубную пасту? У Леры Кудрявцевой на самом деле сын и дочь? Вообщем, парень хорошо пристроился. Выбрал себе обеспеченную красавицу, осуществил её мечту стать матерью, а сейчас отдыхает в своё удовольствие.