Быть красивой, но недолго. Пынзарь рискует повторить судьбу Началовой

Вчера, 23:20

Любовь к пластике может обернуться печальными последствиями для звезды. На этот раз Дарья решила проделать процедуру плазмолифтинга.

Подагра ныне покойной певицы Юлии Началовой сильно подкосила ее в моральном плане, ведь когда суставы круглосуточно болят и опухают до уродливых размеров, довольно сложно радоваться жизни. Возможно, именно из-за этой страшной болезни Юлия начала увлекаться алкоголем накануне смерти и существенно запустила рану на ноге, из-за которой у нее развилось заражения крови. Но то, почему именно у Началовой началась подагра, до сих пор остается загадкой. По одной из правдоподобных версий, причиной тому стало увеличение груди певицы, во время которого ей могли занести инфекцию.

К слову, воспалительный процесс после увеличения действительно был, певица даже рассказывала, что ей пришлось удалить имплантаты из-за этого. Однако в косметологии и пластической хирургии очень много операций и процедур, где инструмент доктора нарушает кожный покров пациента, а, следовательно, при недостаточной асептике и антисептике риск заражения какими угодно инфекционными болезнями всегда есть.

Началова же была большой поклонницей пластических операций, и к концу жизни поражала внешней красотой. Но быть красивой ей суждено было недолго.

Что поразительно, экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь тоже в последнее время увлеклась пластикой – то убрала себе «брыли», сделала овал лица более четким, а теперь решилась на плазмолифтинг. Суть этой процедуры в том, что у клиента сначала берут кровь, отделяют красные кровяные тельца (эритроциты) и другие форменные элементы, из-за чего остается желтая жидкость (плазма). Эту плазму в лаборатории обогащают так, что при повторном введении в тело пациента должно произойти омоложение. Однако где гарантия того, что в лаборатории плазму случайно не обогатили каким-либо вирусом? Процедура сама по себе может принести большие проблемы, и если что-то пойдет или уже пошло не так, то Пынзарь рискует повторить судьбу Началовой с заражением. Никакая красота не стоит подобных жертв, особенно учитывая, что Дарья является матерью двоих маленьких детей.