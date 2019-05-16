Наживается на бедных? Володина придумала новый способ зарабатывать деньги

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Астролог призывает малоимущих людей обращаться к ней за советом: брать заем или нет.

Уже долго Василиса Володина не только работает на телевидении, но и продает собственные астрологические советы. В частности, она предлагает подписчикам в социальной сети приобрести календари на различные темы (например, бьюти), которые она составляет индивидуально для каждого. По ее словам, только таким способом можно не только узнать свое будущее, но и спланировать счастливую жизнь.

Недавно Володина придумала новый способ зарабатывать деньги. «Никакой в мире кредитный калькулятор не расскажет вам, какой будет ваша жизнь после получения кредита. А астролог расскажет», – именно с этими словами она обратилась к фанатам. Неужели женщина стала наживаться на бедных? Новые рекомендации рассчитаны на малоимущих людей, которые никак не могут решиться взять кредит. Володина обещает, что поможет принять решение, но никто не даст гарантию, что после таких советов человек не попадет в «долговую яму».

Напомним, что в последнее время Василису Володину очень сильно критикуют. Особенно шквал возмущений вызвали небольшие буклеты о безопасных полетах, которые астролог стала продавать сразу после трагедии в Шереметьево. Россияне крайне возмутились наживой на горе людей. К тому же, по словам покупателей, за «бессмысленные бумажки» женщина требует около 4 тысяч рублей, что может позволить себе далеко не каждый.